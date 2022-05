x x

SARONNO – Perofughi ucraini a Saronno, “i dati sono da qualche tempo stabili e la rete cittadina degli aiuti è attiva, in tutto le persone ospitate in città sono oltre 230“. A fare il punto è stato il sindaco Augusto Airoldi, parlando nella tarda mattinata di oggi ai microfoni di Radiorizzonti. “Per informazioni o per chi avesse bisogno di supporto c’è Saronno amica, la linea telefonica che risponde da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12, oppure ci si può rivolgere a Casa di Marta che fa parte con tanti gruppi di questa rete, con il Comune. Gli ucraini hanno diritto anche ad un contributo economico, c’è link sul sito del Comune” ha ricordato il primo cittadino.

