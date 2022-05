x x

SARONNO – La novità non è sfuggita ai saronnesi tanto che in città se ne parla molto ormai da diverse settimane. Anche perchè il progetto era stato annunciato proprio a ilSaronno, due anni fa in un’intervista da Luca Lazzaroni.

Fervono i preparativi per l’apertura del nuovo spaccio della storica azienda di specialità dolciarie e liquori di via Gorizia. Ed è proprio chi entra a Saronno da via Parma e dalla Saronno-Monza il primo a notare la novità ossia il look total red dello storico stabilimento. Un colore iconico per l’azienda che lo utilizza nel logo del Chiostro di Saronno e per il packaging del celebre biscotto liquido ossia l’amaretto Lazzaroni 1851 apprezzatissimo dagli esperti di mixology e di cucina. Non a caso proprio il rosso ha dominato lo stand della Paolo Lazzaroni e figli che ha spopolato a Cibus a Parma.

Ma quindi cosa si troverà al nuovo spaccio? Come sarà il bar? Al momento le informazioni sono poche ma sbirciando dall’esterno è possibile vedere la cura nella preparazione di un allestimento moderno e elegante in linea con i colori e i valori del brand. L’apertura dovrebbe avvenire a breve come confermano i manifesti pubblicitari spari per Saronno e il saronnese.

Un progetto a cui l’azienda tiene molto e che si è concretizzato in un periodo, quello del covid e della pandemia, che ha reso tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dei nuovi spazi, da quelle per i materiali a quelle per gli adempimenti burocratici, decisamente più complesse. Ora però siamo al rush finale e presto si potrà gustare un caffè con un amaretto, una fetta di panettone o un liquore direttamente dove nascere il gusto, l’aroma e l’inconfondibile mix di tradizione e innovazione che contraddistinguono la Paolo Lazzaroni e Figli.

Con sede a Saronno la Paolo Lazzaroni e Figli opera nel settore delle specialità dolciarie ed in quello liquoristico proponendo ed esportando in oltre 71 Paesi biscotti e panettoni a marchio ”Chiostro di Saronno” e “Augusta Panettoni”. Rinomata in particolare per i suoi famosi Amaretti Chiostro di Saronno, per i panettoni (di cui offre un’ampia gamma classici e farciti, in eleganti lattine metallo, incartati a mano in carta rustica con spago oltre ai classici astucci), e altre specialità di pasticceria. Ci sono anche liquori a marchio “Lazzaroni”, fra cui Amaretto Lazzaroni 1851, sambuca, limoncello, maraschino, amaro, grappa, marsala.

