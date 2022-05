x x

SARONNO – Verso l’epilogo la stagione del calcio locale: nello scorso fine settimana spicca il netto successo della Caronnese, la vittoria del Fbc Saronno all’ultimi incontro della stagione e la vittoria della Cogliatese nelle semifinali di Terza categoria. Mentre l’Sc United ha staccato il biglietto della Prima categoria.

I risultati in breve – In serie D Sestri Levante-Caronnese 1-4; in Promozione Fbc Saronno-Accademia Inveruno 3-2, Aurora Cmc Uboldese-Gallarate 4-1, Morazzone-Universal Solaro 1-1. In Prima categoria girone A Luino-Tradate 1-4, Pro Azzurra Mozzate-Nuova Fiamme Oro Ferno 2-1, nel girone B Portichetto Luisago-Salus Turate 1-0 e Esperia Lomazzo-Rovellasca 1910 3-1. Nel girone N Cinisellese-Ceriano 1-2.

In Seconda categoria girone I Misinto-Stella azzurra Arosio 1-2 e Cermenate-Gerenzanese 1-1. In Seconda categoria girone R Sc United-San Giuseppe Arese 4-1; nel girone N Solbiatee-Cistellum 0-4 e Robur-Pro Juventute 3-6. In Terza categoria semifinale playoff Cogliatese-Legnanese 0-0, domenica prossima finale Limbiate-Cogliatese.

