UBOLDO – Festa all’Aurora Cmc Uboldese per la matematica salvezza, senza passare dai playout, raggiunta con la bella vittoria 4-1 di domenica scorsa sul Gallarate. Mattatore dell’incontro il cannoniere Simone Maugeri che ha realizzato tutte e quattro le reti, balzando in testa alla classifica marcatori di Promozione.

“Capocannoniere del girone A di Promozione: Simone Maugeri. I 4 gol di oggi ti portano in vetta alla classifica, 24 reti stagionali, e salvano la nostra squadra – ricordano i responsabili dell’Aurora – Complimenti ragazzi per non aver mai mollato nonostante i tanti infortuni, siete riusciti a raggiungere il traguardo e complimenti a mister Stefano Gilardengo per tutto il lavoro svolto in questi mesi. Un grazie ai dirigenti per aver sempre supportato la squadra”.

Per quanto riguarda, i verdetti del campionato di Promozione; Solbiatese promossa in Eccellenza; Gallarate retrocede in Prima categoria assieme a Olimpia, penultima, e Union Villa Cassano.

Risultati recupero 20′ giornata e ultima giornata di regular season della stagione: Solbiatese-Castello Cantù 2-1, Aurora Cmc Uboldese 4-1, Meda-Solese 1-3, Morazzone-Universal Solaro 1-1, Olimpia-Besnatese 3-1, Union Villa Cassano-Lentatese 1-1, Valle Olona-Amici dello sport 1-2, Fbc Saronno-Accademia Inveruno 3-2. Classifica finale: Solbiatese 76 punti, Morazzone 62, Castello Cantù 57, Fbc Saronno 49, Meda 48, Universal Solaro 45, Lentatese 44, Besnatese 42, Solese 35, Amici dello sport, Accademia Inveruno e Aurora Cmc Uboldese 34, Valle Olona 33, Union Villa Cassano 36, Olimpia 23, Gallarate 22.

