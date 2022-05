Ceriano, Misinto, Lazzate e Cogliate insieme per un bando da 5 milioni. Ciclabili e centro sportivo

Ceriano, Misinto, Lazzate e Cogliate insieme per un bando da 5 milioni....

CERIANO LAGHETTO – Il Comune di Ceriano Laghetto partecipa insieme ai Comuni di Cogliate, Misinto e Lazzate, al bando sulla rigenerazione urbana proposto dal Governo. Si tratta di un bando che mette a disposizione complessivamente 300 milioni di euro per l’anno 2022 e che prevede la partecipazione al bando di “Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti”.

I quattro Comuni delle “Alte Groane”, confinanti e collegati da unità territoriale, hanno dunque messo a punto un progetto unitario che riguarda in particolare due aspetti: il rafforzamento della rete di piste ciclabili per il collegamento intercomunale e la riqualificazione o la creazione di luoghi per favorire l’aggregazione giovanile ed evitare la marginalizzazione.

Ceriano vuole rifare il centro sportivo Dal Pozzo

Nel caso specifico di Ceriano Laghetto, l’ipotesi è quella di aumentare la rete di piste ciclabili esistenti e destinare una parte cospicua del finanziamento alla riqualificazione del centro sportivo comunale della frazione Dal Pozzo.

Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stata approvata la convenzione che lega i quattro Comuni su questo progetto, di cui è capofila il Comune di Cogliate che si occuperà della messa a punto burocratica degli atti per la partecipazione al bando: ciascun Comune potrebbe ottenere una quota parte fino a 1 milione e 250mila euro.

“Si tratta di un grande progetto, a cui pensavamo da tanto tempo, ma che adesso si concretizza almeno nella sua fase iniziale -commenta il sindaco cerianese Roberto Crippa – Crediamo molto nella potenzialità del centro sportivo della frazione Dal Pozzo e nella possibilità di rigenerare una parte di territorio a cui teniamo particolarmente. Inoltre, gli interventi sulla ciclabilità porteranno valore aggiunto all’ambiente e alla mobilità leggera”.

(foto: sindaco delle Groane alleati per questo bando)

10052022