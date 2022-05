x x

SOLARO – Aggiornamento dei casi di contagio al 10 maggio sul territorio comunale di Solaro: secondo i dati forniti al sindaco dal portale di Ats, ci sono a questa data 86 attualmente positivi, di cui 14 minori. Negli ultimi mesi l’andamento è stato altalenante con una lenta risalita nel mese di aprile sino ad un picco ad inizio maggio di 97 positività, al momento si sta verificando un calo.



Ricordiamo, dicono dal Comune, “che tutte le persone con positività devono rimanere tassativamente al proprio domicilio e, nel caso risiedano con altre persone, devono rimanere all’interno della propria stanza, senza contatti con i conviventi. In caso di contatto individuato come stretto inizia immediatamente il periodo di quarantena come prescritto dalle normative in vigore e non si deve assolutamente lasciare la propria abitazione per persone non vaccinate o con ciclo completato da più di 120 giorni, per gli altri si applica l’autosorveglianza sino all’eventuale insorgere dei sintomi. Ricordiamo, proseguono dall’ente locale, “che per prenotarsi per la vaccinazione, i cittadini possono rivolgersi al portale di Regione Lombardia (https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/) o al numero verde 800894545. Da qualche giorno sono attive anche le procedure per la prenotazione della quarta dose per le persone fragili.



Per i pazienti non trasportabili presso le sedi vaccinali, è necessario mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], indicando nome e cognome, data di nascita del o della paziente, domicilio e numero di telefono di riferimento.



Dice il sindaco di Solaro, Nilde Moretti: “I casi seguono ormai un andamento piuttosto classico, con fasi di risalita ben localizzate nel tempo e fasi di diminuzione altrettanto chiare. Ad oggi ci troviamo in una di queste. Sappiamo che nelle ultime settimane sono diminuite le restrizioni, anche sull’utilizzo della mascherina che però rimangono raccomandate, giustamente, nei luoghi più affollati, specialmente al chiuso. È importante inoltre continuare a rispettare le norme sull’isolamento e sull’autosorveglianza per non mettere in pericolo chi ha meno difese”.

10052022