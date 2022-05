Elezioni ’22: ecco i candidati di Insieme e libertà per Gerenzano. C’è anche il sindaco uscente Campi

GERENZANO – Pronta la squadra della lista civica Insieme e libertà per Gerenzano in vista delle elezioni di giugno: candidata sindaco l’attuale assessore al Bilancio, Stefania Castagnoli, la civica ha presentato anche tutti i nominativi di chi è in corsa per il consiglio comunale.

A partire dal sindaco uscente, Ivano Campi (che dopo due mandati consecutivi non si poteva più ricandidare) e dall’attuale vicesindaco, Pierangelo Borghi. In lista anche gli attuali assessori Emanuele Pini, Dario Borghi e Monica Mariotti con Stefano Viotti, Matteo Albani, Giulia Bonzini, Tiziana Valeria Sinigaglia, Ezia Maria Moroni, Domenico Battaglia, Stefano Gianni, Luca Rimoldi, Elena Calia, Antonio Schipilliti e Greta Marras.

L’appuntamento elettorale è fissato il prossimo 12 giugno.

(foto: il sindaco uscente, Ivano Campi)

