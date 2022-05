x x

GERENZANO – Lunedi 9 maggio a Palazzo Fagnani Clerici si è tenuta una conferenza stampa aperta al pubblico indetta dal Comitato per la Bonifica della Discarica di Gerenzano (qui la diretta de ilSaronnno). Presenti una ventina di persone tra cui l’assessore Adriana Gulizia e il sindaco di Rescaldina Gilles Andrè Ielo.

Una delle problematiche da tempo sollevate dal comitato riguarda la presenza di cospicui quantitativi di rifiuti urbani ed industriali nelle aree limitrofe al torrente Bozzente in prossimità della discarica di Gerenzano. Le aree interessate non sono mai state censite e tantomeno bonificate costituendo uno specifico fattore di rischio reso evidente dall’erosione delle sponde del torrente.

Nella conferenza i relatori hanno illustrato la situazione odierna del greto del torrente e i risultati dello studio per la messa in sicurezza del Bozzente effettuato dal consorzio Est Ticino – Villoresi commissionato dalla regione Lombardia sottolineandone gli aspetti positivi e i limiti.

Il comitato ha concluso la conferenza concordando con la proposta di spostare l’alveo del Bozzente in aree non inquinate. Pertanto si auspica che la Regione Lombardia rifinanzi il progetto per almeno 2,6 milioni di euro, visto che 1,2 milioni di euro finanziati non sono sufficienti ad implementare la proposta del consorzio est Ticino Villoresi; In ogni caso questa soluzione non risolve la presenza di notevoli quantità di rifiuti potenzialmente altamente inquinanti nel territorio. Pertanto si raccomanda un ulteriore approfondimento delle indagini nell’area a sinistra del Bozzente con carotaggi e descrizione dei rifiuti; andrà anche verificata la qualità dell’aria interstiziale e la qualità dell’acqua sotterranea mediante la realizzazione di piezometri a monte e a valle.

A conclusione di questo processo, secondo il comitato, dovrà essere implementato uno studio di fattibilità tecnico/economico per la bonifica di tutte aree individuate sia sul territorio di Rescaldina che di Gerenzano.

Infine il comitato chiede che venga convocato un tavolo tecnico avente come obiettivo la valutazione dello spostamento dell’alveo del Bozzente e la bonifica dei siti inquinati con la Direzione Generale Ambiente e Clima e la Direzione Generale Territorio e Protezione Civile della Regione Lombardia in cui tutti i soggetti interessati vengano coinvolti, incluso come auditore anche il comitato.

Tra gli aspetti fondamentali la necessità di fare in fretta vista la necessità che i fondi vengano destinati con la variazione di bilancio regionale di luglio. Cruciale l’incontro in programma il prossimo 19 maggio con le diverse realtà regionali e le autorità locale “a cui ho chiesto – ha spiegato il sindaco di Rescaldina – che venga invitato anche il comitato e il parco del Rugareto”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn