SARONNO – E’ il Corriere della sera con un articolo di Gianni Santucci a far luce su una vicenda legale in corso da anni che riguarda l’Illva azienda saronnese che produce il Disaronno storico liquore “made in Saronno” distribuito in 160 paesi al mondo.

Al centro del contenzioso quello che rende unico e perfettamente riconoscibile in tutti i bar e i locali del mondo il Disaronno ossia la sua bottiglia. Quella sagoma formata dal tappo quadrato (realizzato con un brevetto Illva) la forma quadrata e il colore ambrato che spicca in contrasto con l’etichetta dorata. Tutti elementi che ha anche l’Armilar liquore amaretto commercializzato per il 90% in Europa (si parla di 11 milioni di bottiglie) ma prodotto per Lidl in provincia di Modena. Ed proprio su questi aspetti, il coivolgimento di Lidl italia, dei vertici tedeschi e della azienda produttrice che si gioca parte del contenzioso.

Come riporta il quotidiano di via Solferino: “Illva Saronno ha vinto nei primi due gradi di giudizio contro Lidl Italia e, in un processo parallelo, ha appena incassato un altro successo dalle sezioni unite della Cassazione”

L’ultimo capitolo, di questa lunga vicenda di “contraffazione del marchio e concorrenza sleale”, è arrivato lo scorso 29 aprile con la sentenza a sezioni unite della Corte suprema ch,e come ha spiegato l’avvocato di Illva al Corriere, “ha stabilito il principio che il mandante (ossia chi ha incaricato la produzione ossia Lidl tedesca) possa essere perseguito nel Paese in cui avviene la produzione, anche se il prodotto viene poi venduto fuori dall’Italia”. Se ne discuterà quindi davanti al tribunale di Milano.

Intanto Lidl continua a vendere l’Armilar, anche in Italia, anche se il tappo quadrato nero è sparito lasciando il posto ad un anonimo e meno problematico tappo rotondo e rosso.

