x x

SARONNO – Una panoramica della situazione dei diversi reparti, la situazione dei poliambulari e le prospettive future anche in ottica di ospedale unico tra Busto Arsizio e Gallarate: sono questi i temi che saranno trattati stasera al faccia a faccia con Eugenio Porfido direttore generale dell’Asst Valel Olona, Claudio Arici direttore sanitario e Massimo Beneggi portavoce del Comitato per la salvaguardia dell’ospedale. A moderare gli appuntamenti formulando le domande dei saronnesi Agostino Masini e Sara Giudici. Per seguire gli appuntamenti sarà disponibile una diretta play by play su ilSaronno con diretta video su Facebook e una diretta audio su radio 88 FM, sul sito www.radiorizzonti.org oppure sull’applicazione di Radiorizzonti.

https://portal.24liveblog.com/#:~:text=%3Cdiv%20id%3D%22LB24_LIVE_CONTENT%22%20data%2Deid%3D%223047132537783622493%22%3E%3C/div%3E%0A%3Cscript%20src%3D%22https%3A//v.24liveblog.com/24.js%22%3E%3C/script%3E

QUI IL VIDEO DEL PRIMO INCONTRO

QUI IL RIASSUNTONE DI QUANTO EMERSO

Ultimo appuntamento martedì 17 maggio con il sindaco Augusto Airoldi, Francesco Licata (Pd) e Raffaele Fagioli (Lega) in presenza e interventi degli altri capogruppo in consiglio comunale.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn