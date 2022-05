Panorama cronaca: incidente col monopattino a Limbiate, scontro auto-moto a Cesate

x x

LIMBIATE / CESATE – Incidente col monopattino a Limbiate: è successo oggi alle 18.15 in piazza 5 giornate: sul posto la polizia locale limbiatese ed una ambulanza della Croce bianca di Cesano Maderno che ha soccorso un uomo di 40 anni, non è apparso in gravi condizioni. La vigilanza urbana ha avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro.

Oggi alle 16.25 intervento di ambulanza e polizia locale in via 14 strada a Cesate per uno scontro auto-moto: due persone hanno avuto bisogno d cure mediche, un uomo di 57 anni ed uno di 67 anni. Non sono apparse in gravi condizioni e sono state medicate all’ospedale di Garbagnate Milanese.

