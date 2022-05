x x

SARONNO – Attimi di apprensione ieri pomeriggio in viale Santuario dove un 29enne ha iniziato a dare in escandescenza mettendosi a gridare e a colpire le auto in sosta. Preoccupati anche per la sua incolumità alcuni passanti accorsi attirati dalle urla hanno chiamato il numero unico delle emergenze che ha fatto convergere sul posto sia i soccorritori sia i tutori dell’ordine.

E’ successo intorno allle 17. Secondo alcuni testimoni il giovane che si trovava in un bar nella zona poco prima ed è uscito all’improvviso grindando e inveendo. Si è quindi messo a colpire alcune auto in sosta e poi è finito a terra. Il personale della Croce Rossa di Saronno arrivato sul posto gli ha prestato le prime cure presto raggiunto da quello dell’automedico. E’ stato necessario anche l’intervento della polizia locale e dei carabinieri per calmare il 29enne. Per stabilizzarne le condizioni il personale sanitario è rimasto sul posto fino alle 18,30. Quindi è stato accompagnato all’ospedale di Saronno. Al momento non sono ancora state chiarite le motivazioni del suo comportamento ma appare acclarato che non sia coinvolta nessun’altra persona.

