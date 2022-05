x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito al centro estivo che l’Amministrazione attivierà in città a luglio.

A breve saranno disponibili tutte le indicazioni per le iscrizioni al centro estivo “Re-state Insieme” che l’Amministrazione saronnese proporrà alle famiglie per il prossimo mese di luglio.

Il successo e il grande apprezzamento dimostrato lo scorso anno nei confronti delle attività organizzate all’interno del centro estivo comunale ha convinto l’Amministrazione a riproporre una formula simile per l’estate che sta arrivando: grazie alla collaborazione delle cooperative che già hanno preso parte all’iniziativa e delle associazioni sportive e culturali che hanno aderito, si sta definendo un progetto che vuole dare ai ragazzi l’opportunità di ritrovarsi e di stare insieme sperimentando tante attività creative e sportive differenti, dando alle famiglie un punto di riferimento per l’estate 2022.

Il centro estivo sarà organizzato in una scuola del territorio per i ragazzi dai 6 ai 14 anni e per quattro settimane, dal 4 al 29 luglio: ognuno potrà decidere per un’iscrizione settimanale o per più settimane, anche non consecutive.

(foto archivio)

