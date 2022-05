x x

ROVELLASCA – La stagione è solo ora all’epilogo ma c’è già fermento in molto club della zona, in vista della prossima ananta. Il Rovellasca 1910, la cui formazione maggiore milita in Prima categoria, ha appena annunciato l’arrivo di nuovi responsabili.

È con grande piacere che lo Sport Club Rovellasca è lieto di annunciare di aver affidato l’incarico di direttore sportivo dell’agonistica a Paolo Franzoso; responsabile scouting a Tiziano Manzato; di osservatore a Luca Vago e Antonio Romano. Entrano a far parte della famiglia rossobù con l’obiettivo di migliorare gli organici delle nostre squadre dell’agonistica per raggiungere le categorie regionali e far arrivare il maggior numero di giovani meritevoli del nostro vivaio in prima squadra oppure, perché no, tra i professionisti. Siamo certi che l’innesto di queste figure nel nostro staff possano contribuire al percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni dalla nostra società. Paolo, Tiziano, Luca e Antonio sono entusiasti di sposare la causa del Rovellasca e sono già al lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati.

(foto archivio)

