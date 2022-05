x x

CERIANO LAGHETTO – “Domenica è stato il ritorno delle grandi feste cerianesi, con la Festa di primavera, Straceriano, Festa delle associazioni, dopo due anni terribili! Questo è il paese che più amiamo, fatto di persone che sorridono, che si vogliono bene, che collaborano, che si rimboccano le maniche, che anziché sparlare nel mondo virtuale preferiscono fare grandi e piccole cose in quello reale”. A parlare il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, che con il sindaco Roberto Crippa ha partecipato a questi eventi, che hanno ottenuto davvero un grande successo, prendendo parte anche alla manifestazione podistica nelle vie del paese.

