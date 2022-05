x x

CISLAGO – Era fuori servizio ma si è subito accorto dell’accaduto e ha ritracciato l’automobilista che dopo un piccolo incidente ha tentato di fare la furbetta sperando di non farla franca senza pagare il danno.

E’ quanto accaduto l’altro giorno in via Cavour dove un agente di polizia locale guidato dal comandante Marco Cantoni ha notato la conducente di un’auto che impegnata in una manovra danneggiava una Ford Fiera in sosta. A stupire l’agente il fatto che la conducente responsabile del piccolo sinistro si sia dileguata senza tentare di rintracciare il proprietario della vettura danneggiata e senza lasciare i propri contatti.

Un comportamente non proprio edificante e certo contrario al codice della strada. L’agente è però riuscito a vedere e memorizzare il numero di targa e tornato in servizio ha rintracciato l’automobilista convocandola in comando. La cislaghese ha subito ammesso ogni responsabilità ed ora si troverà a pagare i danni ed anche una sanzione per l’accaduto.

