Real-mente a Turate: riflessione sulle tecnologie

TURATE – Il Servizio di psicologia scolastica di Asci propone sul nostro territorio due appuntamenti di riflessione sull’uso e il significato delle tecnologie oggi, rivolti a professionisti, genitori, bambini e ragazzi e a tutta la comunità. Il primo appuntamento si svolgerà giovedì 12 maggio, alle 20.30 nella sala polifunzionale di via Galileo Galilei, angolo via Cadorna a Turate.

Ingresso gratuito, con mascherina Ffp2 obbligatoria.

Nel corso della serata è prevista la proiezione di due video sulle tecnologie ed una tavola rotonda multidisciplinare di dibattito sui temi che emergeranno. Ci saranno Lorenzo Castelli, psicologo scolastico; Moira Minurri, pedagogista; Chiara Robustelli, assistente sociale; Nazarena Difrancesco, psicologa scolastica; Benedetta Grisetti, educatrice professionale e Michele Benazzi. presidente della Coop Mondovisione.

