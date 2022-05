x x

SARONNO – “Mi chiedo cosa altro dovremo subire per essere tutelati”. Sono le parole del saronnese che sabato pomeriggio è stato preso di mira nel parchetto di via Padre Reina nel corso di una rapina.

L’uomo è stato colpito al volto con un pugno e poi gli è stata strappata la catenina. E’ successo intorno alle 18. A prenderlo di mira uno straniero, questa la ricostruzione fornita dalla vittima alle forze dell’ordine, al termine della rapina. L’uomo ha presentato una formale denuncia ai carabinieri ed è poi è ricorso alle cure del pronto soccorso.

E’ stata diramata la descrizione dell’aggressore con alcuni controlli mirati nella zona che però non hanno permesso di ritrovare il rapinatore che ha agito coprendosi il volto con un cappuccio. Un particolare che ricorda, così come la dinamica e il bottino la catenina, la rapina di cui è stata vittima, sempre nella zona di via Ramazzotti, lo scorso 11 marzo una 64enne saronnese. La donna si era ritrovata una mano sulla bocca mentre uno sconosciuto vestito di nero e con la testa coperta da un cappuccio le strappava la catenina frugandole la borsetta per prendere anche il portafoglio.

“Si continuano a sentire episodi di criminalità, aggressioni, furti e rapine – continua il saronnese vittima di questo secondo episodio – ma non si sente mai parlare delle reazioni intraprese dalle istituzioni preposte per evitare il ripetersi di questi atti criminosi”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn