SARONNO – A notarla, con una buona dose di spirito d’osservazione, un saronnese che ha visto il nuovo inquilino mentre si concedeva una nuotata nell’acqua della vasca della fontana di via Primo Maggio.

Non era facile visto il colore verdastro dell’acqua ma l’altro giorno un saronnese è riuscito a vedere una rana che nuotava nella fontana di via Primo Maggio. Telefonino alla mano ha immortalato la new entry.

Ecco il video che lo ringraziamo di aver condiviso con ilSaronno

La rana è sicuramente una new entry per le fontane saronnesi che negli anni per la verità hanno abituato la città ai problemi più diversi da quello, con mille declinazioni, dei rifiuti abbandonati a quello delle alghe nere contro cui le passate Amministrazione .

Del resto il sindaco Augusto Airoldi, nell’incontro coi cittadini del centro, ha recentemente rimarcato come “le fontane siano di difficile gestione” annunciato l’intenzione di non riattivare quella in piazza Libertà ed anzi di volerla ripensare nell’ambito di riqualificazione della piazza.

“Sono rimasto stupito di trovare la rana – conclude il saronnese – anche se vedendo il colore dell’acqua effettivamente ricorda un po’ l’ambiente di uno stagno”.

