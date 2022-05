x x

SOLARO – Sono stati posizionati due velobox per la rilevazione della velocità tramite autovelox ai fini del progetto per la sicurezza stradale sul territorio comunale gestito dalla polizia locale. Sono state individuate due tra le strade più percorse dell’intera rete

cittadina: corso Berlinguer e corso Italia. I dispositivi saranno attivi da giovedì 12 maggio. Il limite previsto per le strade urbane è di 50 chilometri orari.

Dice Christian Talpo, assessore comunale alla polizia locale: “Avere strade sicure per i pedoni e per i ciclisti, ma anche per gli automobilisti stessi, deve essere una priorità di ogni Amministrazione comunale. Il controllo della velocità è fondamentale per evitare incidenti dovuti agli eccessi nella conduzione dei mezzi. Non per nulla sono state selezionate due zone che, seppur di grande movimento d’auto, sono frequentate in particolare dai pedoni, ma anche dal passaggio delle biciclette, visto che ci troviamo a ridosso del centro sportivo e di uno degli ingressi al Parco delle Groane nelle vicinanze di una zona residenziale”.

(foto: i nuovi autovelox a Solaro)

