SARONNO – Prosegue la riorganizzazione del Fbc Saronno in vista della prossima stagione. Ivan Zampaglione uomo di fiducia del nuovo direttore generale Marco Proserpio, sarà il supervisore dell’area sportiva lavorando in trait d’union tra il direttore generale Proserpio appunto e il direttore sportivo Fabio Viganò.

Ivan Zampaglione che è Head of scouting della Triestina in serie C, ruolo che manterrà anche durante la sua collaborazione in biancoceleste, in passato ha ricoperto ruoli importanti in Italia e all’estero. Ivan è stato Sport relationship manager per diversi Paesi per il Real Madrid, academy scouting al Parma e nell’area scouting di Modena e Lugano. Inoltre ha ottenuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali dalle associazioni e federazioni europee per lo scouting, tra cui la FA inglese (federcalcio inglese). “Collaborare con Marco e con l Fbc Saronno 1910 è per me un onore, Saronno è una piazza fantastica e calda, l’obbiettivo è di fare bene da subito, per riportare i biancocelesti nel posto dove meritano” dice Zampaglione.

(foto: da sinistra, Ivan Zampaglione con il dg Marco Proserpio)

12052022