Ceriano Laghetto, grande successo per la Festa di primavera

CERIANO LAGHETTO – Grande successo per la Festa di primavera che si è svolta a Ceriano Laghetto, richiamando tanti cittadini in piazza e nelle vie del centro dove, con la “regia” dell’Amministrazione civica e la collaborazione di tante associazioni e gruppi locali, si sono tenuti molti eventi.

“Voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo e che hanno collaborato all’ottima riuscita della giornata, dimostrando la grande ricchezza di attività sportiva e di volontariato presente sul nostro territorio – commenta il consigliere delegato allo sport, Giuseppe Radaelli – Un ringraziamento speciale è dovuto allo sponsor Dalma e a Decathlon, che ha fornito materiale per l’ottima riuscita dell’evento”.

