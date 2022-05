x x

SARONNO – Gli imprevisti a volte fanno parte del mondo delle corse, e stavolta è toccato a Laurence Balestrini dover fare i conti con la sfortuna in occasione del terzo appuntamento stagionale del Topjet F2000 Formula Trophy a Imola. Tornato sul circuito del Santerno otto mesi dopo il brutto incidente che gli costò la frattura della clavicola, il coraggioso pilota saronnese è riuscito a conquistare un bel quinto posto al termine di un’ottima rimonta in gara-1, prima di essere costretto al ritiro nella seconda prova in seguito ad un guaio tecnico. Un bottino che di certo non rispecchia le aspettative della vigilia, ma che comunque lascia soddisfatti per il potenziale messo in mostra nel fine settimana sul bellissimo tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari.



Se il primo obiettivo era quello di cancellare i fantasmi del passato, Balestrini è riuscito senza difficoltà ad archiviare questa pratica. Il ricordo del pauroso ribaltamento dello scorso anno alla Variante Alta è stato subito dimenticato dopo i primi passaggi in pista, con il portacolori del Viola Formula Racing che ha però dovuto fare i conti con una nuova incognita: la pioggia. A caratterizzare l’intera giornata dedicata alle prove è stato infatti il maltempo, con la visibilità in pista resa precaria dalla quantità d’acqua presente sull’asfalto imolese.



Nonostante ciò, Balestrini ha affrontato con il suo consueto approccio metodico la giornata in pista, migliorando progressivamente i tempi seppur alle prese con un set di gomme da bagnato non particolarmente performante. Nelle qualifiche, il driver lombardo è stato particolarmente sfortunato a causa dell’esposizione di diverse bandiere rosse che lo hanno costretto a dover abortire i tentativi di giro veloce. Alla fine per lui è arrivato un piazzamento nelle retrovie, ma con il chiaro obiettivo di recuperare rapidamente posizioni in gara.



E così è stato. Partito molto bene allo spegnimento dei semafori di gara-1, Balestrini si è reso autore di una prova tutta in rimonta, nel corso della quale ha effettuato una decina di sorpassi riuscendo a risalire sino alla quinta posizione assoluta nella classe Topjet F2.0 Cup, riservata alle Formula Renault. Dopo questa prestazione incoraggiante, i propositi erano quelli di poter fare altrettanto bene anche nella prova in programma Domenica 8 Maggio, prevista anch’essa su asfalto asciutto. Purtroppo, dopo un eccellente scatto iniziale, un problema tecnico si è palesato sulla sua monoposto, costringendo Balestrini a rallentare improvvisamente e dovendo rientrare ai box. Nonostante i tentativi da parte dei tecnici del Viola Formula Racing è stato impossibile riparare il guasto al propulsore, con la gara che quindi è mestamente terminata anzitempo.



Laurence Balestrini: “Peccato per l’esito finale del week-end, ma le corse sono anche fatte in questo modo. La prendiamo con filosofia, consapevoli comunque di aver vissuto un fine settimana positivo e dove difficilmente avremmo potuto fare di più. Sono molto contento per essere tornato a Imola ed aver cancellato…dei brutti ricordi, su una pista comunque fantastica e molto impegnativa. La giornata di prove è stata condizionata dal maltempo: abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibilità, ma purtroppo la fortuna non ci ha agevolato a causa delle numerose bandiere rosse esposte durante le sessioni di qualifica. Abbiamo quindi deciso di puntare tutto sulle gare, montando un set nuovo di pneumatici slick: la nostra scommessa si è rivelata azzeccata, visto che sono riuscito a recuperare diverse posizioni ed a rendermi autore di molti sorpassi, chiudendo al quinto posto di classe. Purtroppo, l’indomani si è verificato un guaio tecnico subito dopo la partenza: non ho potuto fare altro che rientrare ai box e ritirarmi. Desidero in ogni caso rivolgere un plauso a tutto il team Viola Formula Racing, sempre molto professionale ed attento ad ogni dettaglio. Un ringraziamento anche ai miei sponsor ed ai tifosi che mi hanno seguito nel corso del week-end: non molliamo di un centimetro e continuiamo a dare il 100%.”

(foto d’archivio)



12052022