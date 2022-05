x x

SARONNO – Si terrà il prossimo weekend la Giornata del Verde pulito a Saronno e nel Saronnese: domenica 15 maggio, i cittadini assistiti dalla protezione civile si ritroveranno in mattinata per dedicarsi alla pulizia del Parco Lura e del Parco delle sorgenti del Lura.

Per i partecipanti alla giornata sarà garantita l’attrezzatura necessaria alla pulizia e la copertura assicurativa. Per ulteriori informazioni, sarà possibile contattare gli uffici comunali del comune di appartenenza.

A Saronno i punti di ritrovo saranno in via don Volpi, all’ingresso del parco, e in via Torres (cascina Colombara) alle 9. Proprio in via Torres, oltre all’attività di pulizia del verde, ci si impegnerà nella ricognizione dei percorsi ciclabili.

La cittadinanza di Caronno Pertusella, invece, si troverà in via Monsignor Banfi, angolo via Sacro Monte, alle 14; Rovello Porro si ritrova alle 8.30 in largo dello Sport, di fronte al centro sportivo.

In caso di maltempo, la giornata verrà rimandata al 22 maggio.

(in foto d’archivio: la giornata del verde pulito a Saronno del 2019)

