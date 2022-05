x x

SARONNO – L’associazione LocalExpress si avvicina al suo primo anno di attività. “Sono stati mesi di intensa programmazione e lavoro – spiegano i giovani saronnesi che hanno attivato il servizi – che ci hanno permesso di capire più in profondità le esigenze dei commercianti del Saronnese. Stiamo raccogliendo stimoli ed energie che provengono sia dal nostro territorio che dall’esterno, con l’idea di dotarci di una struttura dinamica e di proposte sempre più funzionali”.

Sono in arrivo anche alcune novità: “In quest’ottica, abbiamo lanciato da poco il nostro sito web che abbiamo immaginato non solo come uno strumento per veicolare il nostro servizio di logistica urbana ma anche come un luogo –virtuale- in cui esprimere le nostre influenze e obiettivi a tutta la cittadinanza. A tal riguardo, segnaliamo l’iniziativa LocalMag, che trovate sul nostro sito: un appuntamento mensile con il quale racconteremo idee e progetti che riteniamo particolarmente interessanti. Il primo numero, uscito la settimana scorsa, racconta del progetto di rigenerazione dell’ex Isotta-Fraschini, con l’intervista al project manager ed all’agronomo del progetto”.

