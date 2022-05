x x

SARONNO – “Atletica Osa Saronno si sente di precisare che i seggiolini dello stadio Colombo Gianetti sono stati puliti da una nostra volontaria che, assieme ad altri, ci aiuta a portare avanti il grosso impegno nella gestione della nostra società sportiva”.

Inizia così il commento della società d’atletica cittadina dopo l’articolo de ilSaronno sulla pulizia dei seggiolini dello stadio “trovata” dai tifosi dell’Fbc Saronno che si era lamentati dalla sporcizia qualche settimana fa con i tifosi ospiti.

“L’impianto di via Biffi è la nostra casa, l’unica che abbiamo per svolgere la nostra attività e ci teniamo che sia in ordine. La nostra stagione agonistica all’aperto è iniziata ad aprile con già due grossi eventi: uno ad aprile ed uno il fine settimana scorso.

Come sempre, gli spalti sono stati puliti prima e dopo le gare. Siamo felici che anche i tifosi del calcio abbiano apprezzato il nostro lavoro.

Noi, che al campo ci siamo tutti i giorni, cerchiamo di fare del nostro meglio per mantenerne il decoro, non sempre ci riusciamo ma, come si sa, la perfezione non è di questo mondo”.

