SARONNO – “Effettivamente guardandola fa venire una grande rabbia ma sinceramente ormai è ridotta alla stregua di una bacheca per le scritte e i volantini degli anarchici”. Si può riassumere così il parere dei residenti della zona di piazza dei Mercanti per la casetta dell’acqua che si affaccia su via Pagani. La struttura è stata, in decine e decine di volte, presa di mira dai vandali e altrettante volte rimessa a nuovo dalla Saronno Servizi.

Da qualche tempo però gli interventi si sono fermati.

Al momento i distributori sono danneggiati e in precarie condizioni al punto da essere usati come “cestino” per le bottiglie vuote e persino come portacenere. “E’ un peccato – continua un residente – perchè di gente che la utilizzava ce n’era davvero tanta. Era anche un modo per dare un po’ di vita alla piazza che non fossero i balordi del sabato sera”. La struttura e del suo futuro, anche alla luce dei grandi costi di manutezione, malgrado la zona sia coperta da telecamere della videosorveglianza cittadina, si è parlato in diverse circostanze in città ma al momento non è stato reso noto nulla.

