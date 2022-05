x x

SARONNO – Simone Morandi resta al Fbc Saronno, che sta costruendo lo staff in vista della prossima stagione in Promozione: sarà supervisore area marketing e scouting.

Morandi è un volto molto noto ai saronnesi, per essere stato il direttore sportivo delle ultime 3 stagioni sportive, una conferma dopo il buon operato degli scorsi anni, oltre a un legame che va oltre l’ambito sportivo dirigenziale. “Ringrazio la società, che ha accettato la mia decisione di fare un passo indietro e lasciare la gestione tecnica, ruolo che mi diventava sempre più complicato svolgere al meglio soprattutto per questioni di compatibilità rispetto al mio lavoro e ad un impegno così importante. La società sta facendo passi da gigante, ha inserito figure di altissimo livello, il mio apporto sarà completamente diverso ma lo stesso non potevo non rimanere in questa famiglia, visto la stima che mi ha dimostrato la nuova presidenza, il direttore generale Marco Proserpio, e i messaggi dei tifosi” rileva Morandi.

(foto: Simone Morandi, volto noto dello staff del Fbc Saronno)

