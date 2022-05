x x

CARONNO PERTUSELLA – Gli Esordienti 2009 hanno vinto il torneo Fair Play, manifestazione organizzata dal Comitato Regionale Lombardia alla quale possono partecipare le scuole calcio riconosciute. In attesa di compiere il percorso che ci dovrà portare a essere élite… è buona la prima per i nostri ragazzi, lodati dal responsabile Maurizio Brocca: “Faccio un grande plauso a tutto il gruppo, dai ragazzi al loro allenatore e a tutti gli accompagnatori. Quando siamo arrivati la scorsa estate ci avevano raccontato di un gruppo un po’ limitato a livello numerico, sposando il nuovo progetto ci siamo tolti una grandissima soddisfazione. Il lavoro, l’impegno e la passione hanno fatto sì che raggiungessero un traguardo storico per la Caronnese”.

Nel torneo giocato a Magenta, erano impegnate sei squadre raggruppate in due gironi da tre: Accademia Calcio Vittuone, Ticinia Robecchetto, Academy Legnano, San Giorgio e i padroni di casa del Magenta. La finale contro l’Accademia Vittuone ha visto la vittoria dei nostri ragazzi che, ora, saranno impegnati nella manifestazione regionale. E chissà che non si possa mettere un’altra ciliegina.

