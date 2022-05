x x

SARONNO/SARONNESE – Diversificata l’offerta di questo fine settimana dalla sesta edizione del CofeeBreak.Museum al museo della ceramica Gianetti di Saronno all’incontro con l’ex ambasciatore Sergio Romano e il giornalista di guerra Toni Capuozzo sulla situazione della guerra in Ucraina.

Venerdì 13 Maggio

SARONNO – Alle ore 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio 1, va in scena lo spettacolo “Quello che cerco l’ho nel cuore come te” con gli allievi del laboratorio di teatro del liceo Legnani di Saronno, biglietti disponibili in prevendita presso la scuola.

Sabato 14 Maggio

ROVELLO PORRO – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro 19, viene organizzato un incontro gratuito dedicato alla lettura ad alta volte per bambini di 2 e 3 anni. Informazioni al numero 0296750321.

UBOLDO – Dalle 15, i ragazzi delle scuola secondaria faranno da guida alla scoperta dei tesori artistico culturali della chiesa dei santi Cosma e Damiani. Per informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 3287444674.

SARONNO – Alle 16, alla chiesa Regina Pacis, concerto “In festo Reginae Pacis” con il soprano Gudrun Sidonie Otto e Andreas Liebig all’organo. Info www.chiesadisaronno.it.

UBOLDO – Alle 16, alla casa dei talenti “Giancarlo Radrizzani” di via Per Origgio 1, in occasione della rassegna culturale “IncontrArTi” viene proposto “Il topo fifone che diventò un leone” spettacolo di burattini di e con Andrea Silvio Anzani. Informazioni al sito internet www.officine-musicali.com.

LIMBIATE – Alle 17.30, al teatro comunale di via Valsugana 1, incontro dal titolo “Suicidio dell’Urss balcanica con Sergio Romano e Toni Capuozzo, modera l’evento Eva Musci. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

SARONNO – Alle 18, al museo Gianetti di via Carcano (in foto), inaugurazione della 6° edizione del CofeeBreak.Museum concorso rivolto ad artisti emergenti che operano totalmente o in parte con la ceramica. Info al sito www.museogianetti.it.

Domenica 15 Maggio

CISLAGO – Ritrovo alle 8 nell’area parcheggio di via Maestri del Lavoro per la “Giornata del verde pulito 2022 – Pulizia dei boschi”. Tutte le informazioni al sito internet www.parcodelrugareto.it.

SARONNO – Dalle 8.30 alle 15, in piazza del Mercato, la Proloco propone il “Mercatino del collezionismo & cose vecchie”. Informazioni dettagliate al sito www.prolocosaronno.it.

MILANO – Alle 15.30, al teatro Manzoni di via Manzoni, va in scena lo spettacolo “Montagne russe” con Corrado Tedeschi e Martina Colombari. Informazioni al sito internet www.teatromanzoni.it.