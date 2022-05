x x

CERIANO LAGHETTO – Cinque su cinque: il cerianese Cristian Cortez ha vinto anche il quinto incontro ed è diventato campione otaliano di boxe. Cristian Cortez, 18 anni, di Ceriano Laghetto è uno degli atleti formati dal team Rambo special fight club che si allena nella palestra del Centro civico Dal Pozzo. Sabato scorso, a San Marino, ha completato la sua marcia trionfale verso la conquista del titolo di campione italiano della categoria sotto i 65 kg.

Cristian si è avvicinato alla boxe solo a settembre di tre anni fa, poi ha dovuto fare i conti, come tutti gli atleti, con i blocchi imposti dalla pandemia e le grandissime difficoltà ad allenarsi. Tornata la possibilità di riprendere le attività, sotto la guida del maestro Enrico Perego, ha iniziato a macinare successi. Complimenti a Cristian sono arrivati anche dall’assessore comunale alla frazione Dal Pozzo, Antonella Imperato, particolarmente orgogliosa di questa vittoria: “Domenica alla Festa di primavera a Ceriano Laghetto ero proprio in compagnia di alcuni atleti del gruppo sportivo Rsfc. E abbiamo esultato tutti insieme, quando il coach Enrico Perego ci ha comunicato la bellissima notizia. È questa l’aria che si respira nel gruppo: la vittoria di uno diventa la vittoria di tutti”. “Questo campionato è stata un’esperienza molto importante per me perchè mi ha dato l’opportunità di conoscere i miei limiti dal punto di vista sportivo e non solo, permettendomi di raggiungere l’obiettivo prefissato nel migliore dei modi” chiosa il campione Cortez.

“Il lavoro condotto in palestra assieme al coach e ai miei compagni è stato cruciale, segnando un traguardo conquistato passo dopo passo e risultato di impegno e costanza da parte di tutto il team Rsfc. La mia esperienza nel mondo di questo sport è iniziata nel settembre 2018 traendo ispirazione dai celebri film di “Rocky” da cui ne evince lo spirito e la filosofia pugilistica. Un ringraziamento è doveroso al mio coach Enrico Perego, a Marcello e Leonardo due figure sempre presenti in palestra, fino a tutti i miei compagni con i quali ho avuto l’opportunità di allenarmi” conclude Cristian.

Per informazioni sui corsi organizzati dal team Rsfc, contatta [email protected] oppure è possibile visitare il sito https://www.rsfc.it/.

13052022