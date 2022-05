x x

SARONNO – Godersi il sole, l’aria primaverile in un prato coi bimbi che giocano e la possibilità di rifrescarsi al servizio bar. E’ la proposta di Saronno Servizi che per tutti i weekend di maggio apre le porte dell’estivo dell’impianto di via Miola. Attenzione la proposta riguarda solo il solarium e il bar. Al momento resta offlimits la vasca esterna, apprezzatissima dai saronnesi in tutte le edizioni delle aperture estive.

Un modo, l’apertura del solarium, per dare una risposta alla voglia dei saronnesi di godersi un po’ la città stando all’aria aperta dopo i lunghi mesi invernali con l’aggiunta delle restrizioni dovute alla pandemia.

Per gli appassionati dell’abbronzatura o anche per le famiglie a caccia di un pomeriggio diverso l’appuntamento è nell’impianto di via Miola dalle 10 alle 18,30 ogni sabato e ogni domenica in attesa dell’apertura ufficiale della stagione estiva e quindi della vasca esterna.

