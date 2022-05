x x

GERENZANO – Ottimi risultati per i ragazzi in concorso ai giochi scientifici sperimentali, organizzati dall’Anisn (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali).

La prima fase di istituto della scuola secondaria di primo grado di Gerenzano è stata superata da 3 studentesse che hanno conquistato l’accesso alle regionali. Sono Giulia Cattaneo, Ilaria Conte di 3D e Sofia Colisello di 3C. Si sono sfidate quindi a colpi di accelerazioni e miscele chimiche ben 515 alunni di tutta Italia: la nostra Giulia si colloca 36esima sul totale e ben quarta di 33 sfidanti in tutta la Lombardia.

Venerdì 20 maggio, alle 15 i 33 finalisti lombardi saranno attesi alla Sala Vitman dell’Acquario Civico di Milano per ricevere un attestato di partecipazione insieme ad una medaglia, mentre i primi 9 classificati, tra cui la Cattaneo, un premio aggiuntivo a sorpresa.

Un riconoscimento di merito andrà anche al Docente Referente accompagnatore, Fontana, oltre a un particolare presente destinato alle 5 scuole “fedelissime” che hanno sempre presenziato con passione e preparazione a questa iniziativa, tra cui proprio la Fermi di Gerenzano.

