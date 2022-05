x x

GERENZANO / ORIGGIO – A Gerenzano ieri alle 12.05 in via Clerici, tratto locale dell’ex statale Varesina e nella zona dei centri commerciali al confine con Saronno, si sono scontrate due automobili: una donna di 35 anni ed un uomo di 53 anbni hanno avuto bisogno di cure mediche, sono stati soccorsi da vigili del fuoco, automedica arrivata da Como, carabinieri di Saronno ed ambulanza della Croce rossa saronnese; non sono apparsi in gravi condizioni.

Incidente stradale ieri mattina alle 9.40 nel tratto fra Origgio e Uboldo dell’autostrada A9, in direzione Milano, dove si sono scontrate due automobili. Tre persone hanno avuto isogno di cure mediche: si tratta di una ragazza di 23 anni, una di 29 anni ed un uomo di 47 anni. Sul posto, per i soccorsi, una ambulanza della Croce bianca ed una pattuglia della polizia stradale, nessuno ha riportato gravi conseguenze.

