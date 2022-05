x x

GERENZANO – In occasione della festa della mamma, il centro fisioterapico Energy center di Villaggio amico organizza l’evento Mamma energy, una giornata all’insegna del movimento e del benessere dedicata a tutte le mamme e le famiglie nel verde del Parco degli aironi di Gerenzano.

A partire dalle 10 di domenica 15 maggio, verranno organizzate una serie di attività coordinate dagli operatori del centro: una camminata lungo i sentieri del parco, durante la quale i genitori e i bambini saranno guidati dagli istruttori della palestra e piscina Energy Center che lungo il percorso proporranno attività ed esercizi. Per le mamme e i bambini inoltre sarà possibile seguire insieme una lezione gratuita di Yoga e Pilates, ovvero un’attività che riprende gli esercizi e i movimenti di entrambe le discipline durante i quali la mamma e il bambino potranno condividere momenti di gioco e complicità. Inoltre, con gli educatori di Villaggio amico, i bambini insieme alle loro mamme parteciperanno a un laboratorio artistico in cui realizzeranno dei colorati e simpatici manufatti in carta crespa. Infine sarà possibile prenotare trattamenti osteopatici e massaggi linfodrenanti eseguiti dai professionisti del centro fisioterapico nella suggestiva cornice naturale del Parco degli aironi.

“Dopo due anni torniamo con l’evento dedicato alle mamme che in passato ha riscosso molto successo e ha visto la partecipazione di tante famiglie – ha commentato Marina Indino, direttore generale di Villaggio amico – L’obiettivo della nostra iniziativa è quello di regalare alle mamme una giornata di relax e di benessere immerse nel verde, con la possibilità di sperimentare nuove attività adatte a tutta la famiglia da poter fare insieme. Ringraziamo Ardea onlus per la collaborazione e la disponibilità ad accogliere le nostre proposte negli spazi del Parco degli aironi”.

La partecipazione all’evento è gratuita; per maggiori informazioni e prenotazioni sui trattamenti osteopatici e i massaggi linfodrenanti si può contattare lo 02 96481319 oppure inviare una mail a [email protected]

(foto: un precedente evento al Parco aironi)

