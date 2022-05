x x

SARONNO – Fermava i passanti sul marciapiede, pronunciando frasi senza senza in cui alternava insulti e avance e in alcuni momenti dando anche in escandescenza. E’ l’emergenza che si è verificata stamattina alle 11 in via San Giuseppe. Protagonista una 50enne che in stato confusionale non riusciva a capire dove andare, cosa fare ma che evidentemente aveva bisogno di un aiuto. L’hanno capito alcuni passanti che hanno dato subito l’allarme facendo arrivare sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Il personale sanitario ha avvicinato al saronnese e l’ha subito rassicurata. In una decina di minuti l’ha calmata. Restava comunque poco lucida e confusa e così è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno in modo da poterle fornire l’aiuto di cui aveva bisogno.

