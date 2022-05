Tamponamento a Solaro, pedone investito a Cesate

x x

SOLARO / CESATE – A Solaro ieri alle 18.25 intervento dell’ambulanza e di una pattuglia della polizia locale di Solaro per un incidente avvenuto sulla Saronno-Monza, all’altezza dell’incrocio con via Tagliamento al Villaggio Brollo dove si sono scontrate due automobili: un ragazzo di 22 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese ma non è apparso in gravi condizioni.

A Cesate ieri alle 12.15 è stato investito un pedone: si tratta di un uomo di 60 anni, il sinistro si è verificato in via Comasina Vecchia. Sul posto la polizia locale con l’auto-infermieristica ed una ambulanza della Croce viola; il ferito – non in pericolo di vita – è stato trasportato all’ospedale di Legnano.

