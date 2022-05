x x

UBOLDO – Si terrà il 13 di maggio alle 21 l’incontro con l’autore Paolo Pasi alla casa dei Talenti Radrizzani, in via per Origgio 1. Ad intervistare l’autore sarà Sara Giudici, direttrice de IlSaronno.

La serata, inserita nella rassegna “incontrarti” di Officine Musicali e patrocinata dal comune di Uboldo, è mirata ad approfondire le tematiche trattate nella trilogia scritta da Paolo Pasi, la “Trilogia del Tempo”, pubblicata nel 2021 da Ed Prospero. Il focus della serata sarà il tema de “Il nuovo mondo”, che dà anche il titolo all’incontro.

Originario del milanese, Paolo Pasi, classe 1963, è giornalista alla Rai. Ha vinto il premio giornalistico Ilaria Alpi e, nel 2005, il premio Giallomilanese. Nel novembre 2000 ha esordito con la raccolta di racconti Ultimi messaggi dalla città (edizione Ex cogita di Luciana Bianciardi, prefazione di Dan Fante). Altre raccolte di racconti sono Storie senza notizia e Le brigate Carosello (con prefazione di Fernanda Pivano). Il suo primo romanzo, L’estate di Bob Marley, è stato pubblicato nel 2007 (Pironti Editore).

