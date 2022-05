x x

CESATE – Presentate le date ed il programma di “Cesate Festival 2022 Street food e non solo”: si tiene nel weekend del 27, 28 e 29 maggio. Piazza della Pace (area mercato) si animerà tra cibo, musica live, canto, spettacoli, bancarelle e tanto divertimento. Un’occasione per assaggiare le specialità della cucina nazionale ed internazionale e vivere un’esperienza culinaria di qualità.

Street food (venerdì e sabato sera, domenica tutto il giorno) – Tantissime le proposte, scenderanno in piazza i truck food più selezionati e ricercati con le loro irresistibili specialità: arrosticini , bombette pugliesi, pesce fritto, hamburger Dop, porchetta, tacos, cocktail, cucina siciliana, pinsa romana, primi gourmet, birra artigianale e per chiudere in dolcezza non possono mancare i fantastici dolci, zucchero filato e tanto altro ancora.

Attrazioni – Gonfiabili, giochi e animazione per bambini; musica live venerdì e sabato sera; mercatino di primavera domenica 29 maggio dalle 10 con stand di hobbisti e creazioni artistiche ed artigianali. Ci sarà anche la Casa delle associazioni per conoscere le diverse realtà aggregative del territorio.

(foto archivio)

14052022