CISLAGO – Un rapido intervento, lo spirito di osservazione di alcuni testimoni e un aiutino della viderosorveglia così la polizia locale del comandante Marco Cantoni è riuscita ad identificare e denunciare il ladro che ha preso di mira un distributore di benzina.

L’uomo, un 46enne, si è impossessato di alcuni oggetti in vendita nell’attività commerciale. Il titolare se ne è accorto immagiatamente ed ha dato l’allarme. E’ arrivata la pattuglia della polizia locale che raccolto le testimonianze di alcuni presenti e le immagini della videosorveglianza. Sono così riusciti ad identificare l’autore del furto che sarà chiamato a risponderne davanti all’autorità giudiziaria.

