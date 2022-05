x x

GERENZANO – Elezioni amministrative del 12 giugno, a Gerenzano sono in tre a correre. Oggi a mezzogiorno la scadenza del termine per la presentazione delle liste. A contendersi la poltrona di primo cittadino ci sono Stefania Castagnoli, Ambrogio Clerici e Lisa Molteni.

La lista della maggioranza uscente, Insieme e libertà per Gerenzano si è alleata con Gerenzano democratica; il sindaco uscente Ivano Campi dopo due mandati consecutivi non si può ricandidare (è capolista per il consiglio comunale) e per la poltrona di sindaco la scelta è caduta su Stefania Castagnoli, che oggi è assessore al Bilancio.

Centrodestra Gerenzano riunisce Lega ed altre compagini del centrosinistra, come Fratelli d’Italia: il candidato è Ambrogio Clerici, già assessore comunale alcuni anni fa.

La lista civica Idee in Comune ha deciso di correre da sola e si affida invece a Lisa Molteni.

(foto archivio: una veduta del consiglio comunale di Gerenzano. Le elezioni amministrative in paese sono previste domenica 12 giugno)

