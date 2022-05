x x

ROVELLASCA – “Torneo delle 4 provincie di scacchi … grazie alla consigliera provinciale Maria Grazia Sassi per aver portato il saluto della nostra provincia, all’assessore Daniela Cattaneo e all’associazione “La ruota del Cavallo” per la stupenda organizzazione: così il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauili, riguardo alla manifestazione ospitata oggi pomeriggio in paese. nel salone della biblioteca civica di via De Amicis.

L’evento, patrocinato dal Comune, è stato organizzato dal gruppo scacchistico “La ruota del Cavallo” con l’associazione Manera Schighera ed il contributo di sponsor privati, e richiama molto appassionati degli scacchi, chi direttamente impegnato nelle partite e chi ha raggiunto Rovellasca per curiosare. Già una settimana fa gli iscritti era oltre sessanta, ed i circoli chi avevano annunciato la loro presenza una decina; evento dunque di grande successo ed imperdibile per tutti gli appassionati.

(foto grande, il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli,s al torneo di scacchi e sotto un momento delle partite)

