x x

ORIGGIO / LOMAZZO – Incidente stradale la scorsa notte a Origgio, in via Piantanida una automobile è uscita di strada ed una donna di 32 anni ha avuto bisogno di soccorsi. E’ stata visitata direttamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo, subito accorsa, ma non c’è stato bisogno di trasportarla in ospedale. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per i rilievi. Il fatto si è verificato alla 1.25.

Oggi alle 16 a Lomazzo, in via Lario, tamponamento fra due automobili: sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù e due ambulanze, della Croce rossa di Saronno e della Croce azzurra di Rovellasca che hanno soccorso un ragazzo di 21 anni ed un uomo di 45 anni; nessuno è apparso in gravi condizioni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio)

14052022