SARONNO – Arriva sui social, tramite la pagina Facebook istituzionale, l’appello dell’Amministrazione comunale per invitare i saronnesi alla giornata del verde pulito in programma domani nella città degli amaretti.

“E’ richiesta solo tanta buon volontà e senso civico – si legge nella nota istituzionale – per partecipare domani 15 maggio alla Giornata del Verde Pulito, proposta dai Comuni e dal Parco Lura”

Il posto prosegue ricordando i due appuntamenti organizzati in città: “A Saronno, i due punti di ritrovo alle ore 9 con Protezione Civile e Legambiente saranno all’ingresso di via Don Volpi e in via Torres: in questo varco sud, oltre all’attività di pulizia, è prevista una ricognizione in bicicletta lungo il percorso ciclabile”.

L’appello dunque a rimboccarsi le maniche insieme: “Volontari, vi aspettiamo!”