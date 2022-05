x x

SARONNO – Cantieri in arrivo in città. Da lunedì 16 maggio sul territorio comunale, verranno eseguite le asfaltature delle strade interessate dai lavori di sostituzione della rete gas metano eseguiti dalla Società 2iRetegas.

Condizioni meteo permettendo e salvo imprevisti che potrebbero far ritardare i lavori, il programma dei ripristini sarà indicativamente il seguente:

da lunedì 16 a mercoledì 18 maggio via Parini da via Miola a via Lattuada compresa;

da giovedì 19 a venerdì 20 maggio in viale Prealpi e in via Alliata;

da lunedì 23 a venerdì 27 maggio in via Bergamo tratto compreso tra via Miola e via Visconti

da venerdì 27 a lunedì 30 maggio in via San Giuseppe incrocio con via Volta

da martedì 31 maggio a venerdì 3 giugno via San Francesco incrocio via San Giuseppe

Per effetto della presenza dei cantieri potrebbero verificare code e rallentamenti nelle zone interessante dai cantieri

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn