SARONNO – Ruspe al lavoro nello spazio esterno, tecnici e operai all’interno. Fervono i lavori nell’area tra via San Francesco e via Sabotino dove praticamente è pronto il nuovo supermercato del quartiere Prealpi.

La struttura è ormai delineata dalla facciata bianca e grigia dove è già pronto lo spazio per l’insegna. I lavori erano iniziativi nel maggio scorso per la realizzazione di “un supermercato tradizionale di 1200 metri quadrati con parcheggio per una superficie complessiva di 4400 metri quadrati”.

E’ un progetto di cui si è discusso molto a livello cittadino sia al suo primo passaggio in consiglio comunale (nel maggio 2020 ad opera dell’Amministrazione del sindaco Alessandro Fagioli) sia l’autunno successo quando è arrivata l’approvazione dell’attuale maggioranza del primo cittadino Augusto Airoldi. E’ stato un passaggio molto difficile per l’attuale maggioranza che ha spiegato di votare “il progetto, non in linea con il programma elettorale, per responsabilità”. L’operazione ha permesso di acquisire al patrimonio pubblico il Parco degli Alpini, la maxi aiuola verde tra via Concordia e via D’Annunzio.

