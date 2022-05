x x

SARONNO – E’ iniziata ieri mattina, con le prime due piantumazioni, l’ultima iniziativa del coordinamento Quattro Passi di pace che ha, con la collaborazione del vivaio Lattuada, regalato un ulivo alle scuole elementari cittadine.

Ieri mattina alla presenza dell’assessore al Verde Franco Casali la prima piantumazione alle 9 alla scuola Pizzigoni di via Parini e poi un’altra alle 10,30 all’istituto della Cassina Ferrara.

Sono state due cerimonie molto sentite con i piccoli di prima elementare incaricati di “essere i custodi” degli ulivi. A raccontare la storia di quest’essenza Emiro Fresc che con il coordinamento di Quattro Passi di pace ha anche spiegato che la zona di piantumazione è stata scelta in modo permettere ai bimbi e ai genitori di vedere la sua crescita. Una mattinata che ha visto i bimbi impegnati non solo nella piantumazione ma anche nella presentazione di una poesia di Gianni Rodari e di alcuni pensieri sulla pace.

L’iniziativa segue la grande manifestazione in piazza organizzata sempre da Quattro passi di pace prima di Pasqua con la partecipazione di tutte le scuole saronnesi.

