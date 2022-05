x x

SARONNO – CESATE – LIMBIATE Si è spento ieri sera all’età di 81 anni don Angelo Gornati malgrado le vaccinazioni il religioso saronnese aveva contratto il Covid. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano progressivamente peggiorate.

L’annuncio è arrivato dalla parrocchia di Cesate: “Questa sera don Angelo Gornati ha terminato la sua battaglia, mentre la Chiesa pregava questo salmo di Compieta: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perchè i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. “Grazie per la tua preghiera, per i sacramenti celebrati per la comunità, per i doni condivisi, per il “sì” generoso detto al Signore ogni giorno”

Classe 1941 di Saronno, don Angelo è stato parroco della comunità di Limbiate a partire dal 1992 proprio qui aveva conosciuto l’ambasciatore Luca Attanasio per il quale aveva pronunciato un’intensa omelia funebre. L’aveva conosciuto nell’oratorio limbiatese e che era anche andato a trovarlo in Congo. Don Angelo ne aveva tratteggiato la figura in modo semplice ma efficace: “Un ragazzo solare, costruttore di ponti. Una persona che si interessava agli altri, alla loro storia e sapeva ascoltare”.

(foto dalla parroccha di Limbiate)

