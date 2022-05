x x

CARONNO PERTUSELLA – La Rheavendors Caronno ha fatto il pieno, sabato pomeriggio e sera, nel match casalingo a Bariola per il secondo turno di Intergirone.

In gara 1 la lanciatrice caronnese Bianca Messina (nella foto grande) riesce a contenere la verve offensiva delle avversarie mentre si decide tutto alla prima ripresa con i 4 punti realizzati dalla Rhea.

Nella seconda partita tutto viene deciso al primo inning: poi le squadre si scontrato in uno scenario di sostanziale equilibrio. E’ la partita che mette a confronto le lanciatrici straniere. La caronnese, e cubana, Yilian Tornes, chiude con 12 strike out all’attivo mentre l’avversaria emiliana, la statunitense Arianna Linnea Paulson ne ha fatti 9.

Saronno ha invece “pareggiato” l’incontro in trasferta contro la Thunders Castellana.

Rheavendors Caronno-Collecchio 4-0, 1-0

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno. Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on” Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: alcune immagini del match)

14052022