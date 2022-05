x x

SOLARO – Nel fine settimana mamme e bimbi del nido solarese sono stati protagonisti di un’inedita iniziativa per la festa della Mamma con il giardino che è “entrato” nella struttura per permettere ai bimbi di divertirsi malgrado il maltempo. Ed ora arriva la notizia che una futura mamma, un’anatra, ha scelto il giardino dell’asilo nido solarese “il Girasole” per far nascere e crescere i propri piccoli.

Nell’area verde della struttura sono state trovate delle uova che mamma anatra provvede a covare con grande attenzione e cura. La notizia della famiglia che ha “messo su casa” nel nido è stata resa nota dal Comune.

“Ci arrivano queste immagini – si legge in una nota – curiose dal giardino dell’asilo nido Il Girasole dove ha deciso di stabilirsi una famiglia di anatre. Il nido che diventa un nido, nella primavera solarese. Ed un’occasione per i bambini di imparare qualcosa sulla natura.

In settimana a Saronno una famiglia di anatroccoli è stata salvata da Enpa da un balcone saronnese dove erano nati ben 7 piccoli.

